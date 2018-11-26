Несовершеннолетнюю в Чувашии обвинили в убийстве дочери

Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки, которую обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка. Следствие полагает, что младенец был выброшен в мусоропровод, где и скончался, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Чувашии.

Труп ребёнка был обнаружен 16 сентября 2018 года в мусоросборной камере подъезда многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения попала 17-летняя жительница дома.

«По версии следствия, вечером 15 сентября 2018 года она родила девочку и выбросила в мусоропровод. В результате малолетняя от полученных травм скончалась», — говорят в следственном управлении.

Горожанку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Обвиняемая дала признательные показания. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар. По результатам расследования в органы и учреждения профилактики правонарушений внесен ряд представлений.

Отметим, что в настоящее время следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к двум другим убийствам новорожденных. Их тела были обнаружены в 2018 году: 5 января — на мусоросортировочном комплексе в Чебоксарах, 5 мая — в парке культуры и отдыха «Ельниковская роща» в Новочебоксарске. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с детской смертностью, травматизмом и преступлениями в отношении детей правоохранительные органы в Чувашии выступают за установку беби-боксов, активное использование GPS-трекеров и установку видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях для детей. По данным СУ СКР, в Чувашии с начала года убиты трое новорожденных детей, совершено одно покушение на убийство, в то время как в 2017 году в республике от руки матери погиб один младенец.

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