После наезда автомобиля на школьников в Опочке проверят остановку и дорогу

Опочка, Псковская область, , 11:49 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить на соответствие требованиям безопасности остановочный комплекс, состояние дороги и её освещённость, где утром сегодня, 26 ноября, произошла серьёзная авария: в остановку въехал автомобиль и сбил трёх детей, которые ждали школьного автобуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, завтра, 27 ноября, глава региона проведёт внеочередное совещание по безопасности дорожного движения, на котором подробно будет рассмотрен этот случай и приняты дополнительные меры по предотвращению подобных ситуаций.

Сейчас пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей в Опочецкой межрайонной больнице, один из них в тяжелом состоянии. По поручению губернатора на место выехала и.о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко для координации работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 7:45 сегодня, 26 ноября, 47-летний мужчина въехал в остановку, на которой дети ждали автобус, чтобы доехать до школы. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД — медицинское освидетельствование показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области водитель «УАЗа» сбил на остановке троих детей

Читайте развитие сюжета: Пострадавших в ДТП в Опочке детей перевезут в больницу в Псков