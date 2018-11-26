Врачи рассказали о состоянии задержанных в Керченском проливе военных ВСУ

Керчь, Крым, , 11:41 — REGNUM Получившие легкие ранения во время провокации Киева в Керченском проливе трое военных ВМС Украины находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя прекрасно, сообщили 26 ноября в керченской больнице.

«Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается, — цитирует ТАСС представителя медучреждения. — Себя чувствуют прекрасно».

Также сообщается, что в больнице дежурят следователи.

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Напомним, корабли ВМС Украины с применением оружия и спецназа были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах России. При задержании пострадали трое военнослужащих Украины, им оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту нарушения границы возбуждено уголовное дело.

В МИД РФ инцидент назвали провокацией Киева, украинская сторона ожидаемо охарактеризовала ситуацию как проявление «российской агрессии». Кроме того, Киев привел ВСУ в полную боевую готовность и начал подготовку к введению чрезвычайного положения в стране.

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