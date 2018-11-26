Жительница Тюменской области «заминировала» самолёт в Москве

Ишим, Тюменская область, , 11:28 — REGNUM В тюменском Ишиме к трём годам условного лишения свободы приговорена женщина, которая со своего сотового телефона «заминировала» самолёт в московском Домодедово. Ложное сообщение об акте терроризма дезорганизовало работу служб двух аэровокзалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ишимского городского суда.

Летом 2018 года, ночью, жительница города Ишима в состоянии алкогольного опьянения сделала со своего телефона ложное сообщение о том, что в багажном отделении пассажирского самолета сообщением Москва — Алма-Ата с вылетом из аэропорта «Домодедово» заложено взрывное устройство.

Женщина не поленилась позвонить в службу «112» Москвы и Ишима. Сотрудниками полиции в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» с применением специальных технических средств и служебно-розыскных собак были осмотрены и обследованы залы и помещения аэровокзальных комплексов. Бомбу не обнаружили, зато вычислили звонившую по поводу взрывного устройства гражданку.

Жительница Ишима признала, что неудачно пошутила, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была осуждена по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей»). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Приговор в законную силу пока не вступил.

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