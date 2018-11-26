Арестован высокопоставленный сотрудник красноярского отделения ПФР

Красноярск, , 11:07 — REGNUM Продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств в отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 ноября, в ГСУ СКР по региону, в рамках расследования арестован заместитель управляющего Алексей Трофимов.

В ведомстве уточнили, что следствие ходатайствовало о заключении Трофимова под стражу, и суд ходатайство удовлетворил.

По предварительной версии следствия, в конце 2017 года отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому краю провело открытый аукцион в электронной форме на приобретение двух административных зданий общей площадью 1700 м2 для нужд УПФР в Ленинском районе краевого центра. Начальная цена контракта — более 130 миллионов рублей. При этом экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов составляет около 54 мл рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и сотрудников ОПФР были проведены обыски. Изъяты документы, крупные суммы денег, большое количество банковских карт, а также электронные носители информации. Расследование продолжается.

Напомним, по данным УФСБ по краю, вышеупомянутая сделка состоялась в нарушении конкурсной процедуры. Это касается обоснования начальной максимальной цены контракта, что привело к завышению стоимости более чем в 2,5 раза. В итоге, только в результате одной сделки из государственной казны вывели 76 млн рублей, принадлежащих Пенсионному фонду РФ.

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