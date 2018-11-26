В Красноярске арестовали замруководителя регионального отделения ПФР

Красноярск, , 11:04 — REGNUM В Красноярске суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении заместителя управляющего областного Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Трофимова меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 26 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительной версии следствия, в конце 2017 года краевым отделением ПФР был проведен аукцион на приобретении двух административных зданий для нужд ведомства. Начальная цена составила более 130 млн рублей.

При этом, по данным экспертизы, реальная стоимость объектов, составляет 54 млн рублей, что в 2,5 раза меньше, чем та, за которую их приобрели. По данному факты было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

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В ходе следствия была установлена причастность Трофимова к совершению данного преступления. Также были проведены обыски в служебных кабинетах и в квартирах должностных лиц и сотрудников отделения ПФР. Изъятые документы подтвердили факт преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии задержали организованную группу, которая занималась хищениями средств Пенсионного фонда России путем фальсификации пенсионных дел умерших граждан.

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