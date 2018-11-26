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В Ярославской области курорт «Коприно» загрязнял Рыбинское водохранилище

Происшествия

Его оштрафовали на 10 тысяч рублей

В Ярославской области курорт «Коприно» загрязнял Рыбинское водохранилище
Рыбинское водохранилище

Рыбинск, Ярославская область, 26 ноября 2018, 10:54 — REGNUM  Рыбинский городской суд обязал ООО «Коприно плаза» обеспечить качество сбрасываемых сточных вод в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

В июле 2018 года в рыбинский отдел ярославского управления Роспотребнадзора поступила жалоба на качество сточных вод, которые сбрасываются в Рыбинское водохранилище. После проверки специалисты убедились в нарушении закона.

«Качество сточных вод не отвечало требованиям гигиенических нормативов по трем микробиологическим показателям», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе город Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе Ольга Гоголева.

Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Коприно Плаза» на 10 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Курорт «Коприно» вину свою признал и уплатил штраф.

По словам Ольги Гоголевой, ООО «Коприно плаза» в процессе административного расследования жалобы представило комплексный план мероприятий по решению этих вопросов. Курорт планирует отказаться от своих очистных сооружений и собирается направлять стоки на централизованные очистные сооружения. Это первый случай, когда Роспотребнадзор рассматривал на жалобу на «Коприно».

Однако Роспотребнадзор на этом не остановился и обратился в суд, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Рыбинский суд обязал ООО «Коприно плаза» обеспечить качество сбрасываемые сточных вод в соответствии с требованиями гигиенических нормативов.

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Проблемы экологии
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