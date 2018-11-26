Понедельник, 26 Ноября 2018 года
11:28:51 МСК

В Псковской области водитель «УАЗа» сбил на остановке троих детей

Происшествия

Шофер скрылся с места правонарушения, однако затем был задержан

Опочка, Псковская область, 26 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  Трое детей были травмированы в результате наезда автомобиля на остановку автобуса в Псковской области. Об этом сообщили 26 ноября в областном ГИБДД РФ.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел утром в городе Опочке, водитель автомобиля «УАЗ» скрылся с места правонарушения, однако затем был задержан. Трое несовершеннолетних пешеходов были госпитализированы, добавили в ведомстве. В настоящее время идет выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Самаре легковой автомобиль выехал на трамвайную остановку, расположенную посередине дороги. В результате ДТП пострадали четверо человек: двое женщин, мужчина и пятилетняя девочка.

Читайте также: В Самаре автомобиль сбил четверых на трамвайной остановке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить