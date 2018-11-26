В Псковской области водитель «УАЗа» сбил на остановке троих детей

Опочка, Псковская область, , 10:49 — REGNUM Трое детей были травмированы в результате наезда автомобиля на остановку автобуса в Псковской области. Об этом сообщили 26 ноября в областном ГИБДД РФ.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел утром в городе Опочке, водитель автомобиля «УАЗ» скрылся с места правонарушения, однако затем был задержан. Трое несовершеннолетних пешеходов были госпитализированы, добавили в ведомстве. В настоящее время идет выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Самаре легковой автомобиль выехал на трамвайную остановку, расположенную посередине дороги. В результате ДТП пострадали четверо человек: двое женщин, мужчина и пятилетняя девочка.

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