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В Японии возбуждено дело в связи с убийством шестерых человек — СМИ

Происшествия

По сведениям правоохранителей японской префектуры Миядзаки, тела пятерых человек обнаружены в доме, еще одно женское тело находилось на придомовой территории

Токио, 26 ноября 2018, 10:33 — REGNUM  В частном жилом доме японского поселения Такатихо были найдены шесть трупов, три мужских и еще три — женских. Об этом сообщает 26 ноября агентство Kyodo.

По сведениям правоохранителей японской префектуры Миядзаки, тела пятерых человек обнаружены в доме, еще одно женское тело находилось на придомовой территории. В настоящее время подробности произошедшего не сообщаются, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что в Японии 27-летняя жительница города Татикава подозревается в убийстве 35-летнего сержанта военной полиции США, который служил на базе Йокота.

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