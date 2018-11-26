В Кемеровской области ребенку присудили компенсацию после укуса собаки

Междуреченск, Кемеровская область, 26 ноября 2018, 10:21 — REGNUM Городской суд Междуреченска в Кемеровской области присудил семилетнему ребенку компенсацию морального вреда, причиненного укусом собаки, сообщает 26 ноября пресс-служба региональной прокуратуры.
«Междуреченский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал ребенку компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в августе 2018 года, когда владелец овчарки выгуливал собаку без намордника и поводка в одном из дворов города.
В какой-то момент собака вырвалась и укусила ребенка. Мальчика госпитализировали в больницу с рваной раной ноги и сделали операцию. После случившегося мама ребенка обратилась в прокуратуру.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области девятилетний ребенок пострадал от агрессивной собаки. Животное набросилось на мальчика, бригадой скорой помощи школьник был доставлен в больницу.
Еще один подобный инцидент произошел в сентябре в Ленинградской области, где собака укусила девятилетнюю девочку в шею. Ребенок скончался по пути в больницу.
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