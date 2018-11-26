ДНР: ВСУ нарушили перемирие 20 раз

Соледар, ДНР, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки киевские силовики 20 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На мариупольском направлении ВСУ применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты, выпустив семь мин и 82-мм миномёты (шесть мин).

На горловском и донецком направлениях агрессор использовал в основном гранатомёты АГС, а также гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны военных формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, поселок шахты им. Гагарина, Красный Партизан), Ясиноватая, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка, Донецк (Терминал, поселок шахты Трудовская), Ленинское, Саханка», — отметили в СЦКК.

Под обстрелом долгое время находилась Васильевская насосная станция, из-за чего персонал станции вынужден был находится в укрытии.

В общей сложности ВСУ выпустили по территории ДНР 99 единиц боеприпасов.

Напомним, ранее в ДНР опровергли сообщения о массированных обстрелах жилых районов с украинской стороны.

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Напомним также, применение артиллерии калибра более 100 мм в зоне конфликта запрещена Минскими соглашениями. Украина систематически нарушает взятые на себя обязательства по обеспечению устойчивого перемирия и полного прекращения огня.