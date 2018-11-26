В московском парке обнаружили фрагменты тела женщины

Москва, , 10:04 — REGNUM По факту обнаружения в одном из московских парков фрагментов тела неизвестной женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Москве.

В ведомстве отметили, что следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

"На территории одного из московских парков были обнаружены фрагменты тела женского пола на вид примерно 50−60 лет, упакованные в полиэтиленовые пакеты», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР добавили, что сотрудники ведомства устанавливают личность пострадавшей, обстоятельства преступления и злоумышленников, причастных к его совершению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственным отделом города Луховицы задержан подозреваемый в тройном убийстве, совершённом 10 ноября в Луховицком районе Московской области.

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