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На Ставрополье в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Происшествия

Пострадавшие госпитализированы

Ставрополь, 26 ноября 2018, 10:01 — REGNUM  Восемь человек госпитализированы с травмами в результате аварии с участием микроавтобуса ГАЗель и автомобиля Toyota утром 26 ноября в Ставропольским крае. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла около 08:00, на 36 километре автодороги «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское». Как сообщается, микроавтобус и автомобиль, двигавшиеся во встречном направлении, столкнулись. В результате госпитализированы водители обоих транспортных средств, а также шесть пассажиров микроавтобуса.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября на трассе в Кемеровской области столкнулись семь легковых автомобилей, два микроавтобусов и пассажирский автобус. Обошлось без пострадавших. Причиной аварии стала непогода.

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