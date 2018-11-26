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Пожар в швейцарском Золотурне: есть погибшие

Происшествия

Среди них дети

Золотурн, Швейцария, 26 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  В швейцарском городе Золотурн произошел пожар, жертвами которого стали шесть человек, сообщает 26 ноября Reuters.

Среди погибших были также дети. Кроме того, ряд пострадавших, число которых не разглашается, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

По официальным данным во время возгорания в здании находилось 20 человек. Причина трагедии выясняется. В качестве меры предосторожности были эвакуированы соседние здания.

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Пожары в жилых домах
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