Пожар в швейцарском Золотурне: есть погибшие

Золотурн, Швейцария, , 09:56 — REGNUM В швейцарском городе Золотурн произошел пожар, жертвами которого стали шесть человек, сообщает 26 ноября Reuters.

Среди погибших были также дети. Кроме того, ряд пострадавших, число которых не разглашается, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

По официальным данным во время возгорания в здании находилось 20 человек. Причина трагедии выясняется. В качестве меры предосторожности были эвакуированы соседние здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами пожара в частном доме в Ростовской области стали четыре человека