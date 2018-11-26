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Площадь пожара в офисном здании в Казани увеличилась до 500 кв метров

Происшествия

Причины возгорания устанавливаются

Казань, 26 ноября 2018, 09:55 — REGNUM  Площадь возгорания в здании по улице Университетской в Казани увеличилась до 500 кв метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Татарии.

На месте номер вызова изменен на №3. На тушении пожара работает высотная техника, поданы 4 ствола «РСК-50».

В ведомстве уточнили, что размеры здания составляют 30 на 30 кв метров. Строение имеет п-образную форму.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщении о пожаре в офисном здании в Казани поступило в 8:42 мск. Пожарные расчеты выехали на место возгорания по номеру вызова N 2.

Из здания эвакуировали 30 человек посетителей и персонала. Горит мансардная пристройка ко второму этажу здания. О погибших и пострадавших не сообщалось.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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