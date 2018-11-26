В Афганистане в результате нападения погибли около 20 полицейских

Кабул, , 09:40 — REGNUM В Афганистане совершено нападение на конвой сил безопасности. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местного чиновника.

По словам источника, инцидент произошел в провинции Фарах. По последним данным, в результате нападения погибли около 20 полицейских.

Чиновник уточнил, что к кровавой акции причастны боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент Афганистана Ашраф Гани призвал отказаться от подготовки нападений террористов-смертников движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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