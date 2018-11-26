Теракт в Сомали: погиб священник и его последователи

Могадишо, , 09:36 — REGNUM В результате нападения террориста-смертника в Сомали был убит священнослужитель и по меньшей мере девять его последователей, сообщает 26 ноября Reuters.

«Боевики убили 10 человек, включая священника, а также подростков и женщин», — говорится в заявлении полиции.

Правоохранительные органы возлагают ответственность за нападение на террористическую группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убитый религиозный деятель вызвал ненависть преступников своей интерпретацией священного писания, он подвергался многократным угрозам.

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