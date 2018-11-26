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Теракт в Сомали: погиб священник и его последователи

Происшествия

Клирик не раз подвергался угрозам со стороны террористов

Могадишо, 26 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  В результате нападения террориста-смертника в Сомали был убит священнослужитель и по меньшей мере девять его последователей, сообщает 26 ноября Reuters.

«Боевики убили 10 человек, включая священника, а также подростков и женщин», — говорится в заявлении полиции.

Правоохранительные органы возлагают ответственность за нападение на террористическую группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убитый религиозный деятель вызвал ненависть преступников своей интерпретацией священного писания, он подвергался многократным угрозам.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС США уничтожили в Сомали 37 боевиков организации «Аш-Шабаб»*

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Гражданская война в Сомали
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