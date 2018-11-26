На Байкале во время шторма перевернулся катер с четырьмя людьми

Иркутск, , 09:25 — REGNUM Спасатели ведут поиски пропавшего на Байкале катера, на борту которого находились четыре человека, сообщает 26 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером возле мыса Зундуки в Ольхонском районе, где катер «Скорпион» опрокинулся при штормовом ветре. В поисках задействованы два катера, а также вертолет Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел на Байкале в середине сентября, когда деревянную лодку с тремя людьми, находившуюся на Байкале вблизи р. Переемная Кабанского района, унесло в акваторию.

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