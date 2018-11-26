Землетрясение магнитудой 6,2 «встряхнуло» и жителей востока Китая

Фучжоу, Китай, , 09:24 — REGNUM Сильные толчки были ощущались в провинции Фуцзянь на востоке Китая после землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло в Тайваньском проливе в 7:57 по местному времени 26 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Многие жители в городах Фучжоу, Сямэнь, Цзиньцзян и Наньань в провинции ощутили мощные толчки. Посуда и столы начали громыхать около 8:00 по местному времени в то время, как многие завтракали перед уходом на работу.

Студенты и ученики в городах Сямэнь были эвакуированы на открытые пространства после начала толчков. По информации компании China Railway Nanchang Group Co. Ltd., 40 поездов были задержаны из-за тряски. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

По сведениям Китайского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км по координатам 23,28 градусов северной широты и 118,6 градусов восточной долготы. Ранее сила толчков оценивались, как магнитудой 5,6.

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