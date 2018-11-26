В Прикамье главу управляющей компании обвиняют в присвоении 500 тыс. рублей

Краснокамск, Пермский край, , 08:56 — REGNUM В Краснокамске Пермского края перед судом предстанет глава управляющей компании. Ему инкриминируют совершение преступление по статье УК РФ «Присвоение или растрата», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, мужчина с мая 2016 года по май 2017 года присвоил крупную сумму денег, принадлежащих управляющей компании. Под предлогом оплаты коммунальных услуг руководитель получил под отчёт 1 225 000 рублей. Однако отчитался о расходовании 772 000 рублей. Оставшиеся 500 тысяч рублей потратил на собственные нужды.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.