Понедельник, 26 Ноября 2018 года
09:45:30 МСК

Тайфун «Усаги» обрушился на город Хошемин

Происшествия

О жертвах и пострадавших пока не сообщается

Хошемин, Вьетнам, 26 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  Тайфун «Усаги» бушует во вьетнамском городе Хошемин, в результате чего оказались подтоплены жилые дома и административные здания. Об этом сообщает новостной портал VnExpress со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сильный ветер и дожди обрушились на южное побережье страны вечером 24 ноября. В результате разгула стихии в городе оказались под водой десятки улиц и автомагистралей.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Вьетнам оказался под ударом тайфуна «Тораджи». Жертвами стихии стали по крайней мере 12 человек.

Читайте также: Тропический шторм во Вьетнаме унёс жизни по крайней мере 12 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить