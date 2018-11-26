Тайфун «Усаги» обрушился на город Хошемин

Хошемин, Вьетнам, , 08:51 — REGNUM Тайфун «Усаги» бушует во вьетнамском городе Хошемин, в результате чего оказались подтоплены жилые дома и административные здания. Об этом сообщает новостной портал VnExpress со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сильный ветер и дожди обрушились на южное побережье страны вечером 24 ноября. В результате разгула стихии в городе оказались под водой десятки улиц и автомагистралей.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Вьетнам оказался под ударом тайфуна «Тораджи». Жертвами стихии стали по крайней мере 12 человек.

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