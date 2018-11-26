В Дагестане вынесли вердикт педофилу

Махачкала, , 08:36 — REGNUM Жителя Карабудахкентского района Дагестана приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В течение года он совершал насилие сексуального характера в отношении малолетней родственницы, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

В суде было установлено, что подсудимый с мая 2016 по апрель 2017 года неоднократно насиловал 11-летнюю племянницу своей жены. Уголовное дело Следственным комитетом Дагестана в отношении преступника было возбуждено в ноябре 2017 года. Отмечается, что фигурант дела имеет богатое криминальное прошлое — ранее он уже был судим.

Напомним, в январе 2018 года в Дагестане 13 лет тюрьмы получил педофил, изнасиловавших двух школьниц. В 2014 году осуждённый обманом завлёк в свой дом шестилетнюю девочку и надругался над ней. Тогда преступление не было раскрыто.

Однако в 2016 году он совершил такое же преступление — вновь заманил к себе маленькую девочку и изнасиловал её. На этот раз ребёнок рассказал о произошедшем родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Педофил был найден и задержан.

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Как сообщало ИА REGNUM, лишь за первое полугодие 2016 года в Дагестане преступления сексуального характера были совершены в отношении 127 детей и подростков. И это только зарегистрированные случаи. Специалисты отмечают, что многие родители жертв не обращаются в правоохранительные органы из-за боязни огласки.

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