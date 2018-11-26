Мигрант из Афганистана напал на прохожего в Инсбруке

Инсбрук, Австрия, , 08:32 — REGNUM В ночь на 25 ноября в австрийском городе Инсбрук произошло нападение на 21-летнего прохожего. Молодой человек скончался в госпитале от ранений в область шеи, пишет газета Kronen Zeitung.

В тот же день полиция задержала по подозрению в убийстве двоих выходцев из Афганистана 20 и 24 лет. После допроса старший был отпущен, а младший арестован и переведен в изолятор. Однако он отрицает свою причастность к преступлению.

Как рассказала полиция, после полуночи группа людей из девяти человек покинула ресторан Bogenmeile и отправилась пешком по улице. Неизвестный преследовал группу, после чего напал на шедшего последним человека.

Нанеся удар, нападавший скрылся с места преступления. Очевидцы описали его как «иностранца». Мотив нападения на незнакомого человека не ясен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно полицейской статистике Австрии, за последний год значительно возросло количество преступлений с использованием холодного оружия. Каждый второй подозреваемый в стране — иностранец.

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