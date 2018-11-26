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Мигрант из Афганистана напал на прохожего в Инсбруке

Происшествия

Мотив преступления не ясен

Инсбрук, Австрия, 26 ноября 2018, 08:32 — REGNUM  В ночь на 25 ноября в австрийском городе Инсбрук произошло нападение на 21-летнего прохожего. Молодой человек скончался в госпитале от ранений в область шеи, пишет газета Kronen Zeitung.

В тот же день полиция задержала по подозрению в убийстве двоих выходцев из Афганистана 20 и 24 лет. После допроса старший был отпущен, а младший арестован и переведен в изолятор. Однако он отрицает свою причастность к преступлению.

Как рассказала полиция, после полуночи группа людей из девяти человек покинула ресторан Bogenmeile и отправилась пешком по улице. Неизвестный преследовал группу, после чего напал на шедшего последним человека.

Нанеся удар, нападавший скрылся с места преступления. Очевидцы описали его как «иностранца». Мотив нападения на незнакомого человека не ясен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно полицейской статистике Австрии, за последний год значительно возросло количество преступлений с использованием холодного оружия. Каждый второй подозреваемый в стране — иностранец.

Читайте также: Отчет полиции: каждый второй подозреваемый в Австрии — иностранец

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