В Кемеровской области на трассе столкнулись семь машин и три автобуса

Кемерово, , 08:21 — REGNUM В Беловском районе Кемеровской области утром 25 ноября произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием 10 транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошли на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в районе поселка Степной, где около 08:00 утра по местному времени произошло семь последовательных столкновений семи легковых автомобилей, двух микроавтобусов и пассажирского автобуса.

Отмечается, что причиной аварий стала непогода, в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление МЧС РФ по Кемеровской области 25 ноября предупреждало об усилении ветра, осадках в виде дождя и мокрого снега, а также о снежных заносах и гололедице на дорогах.

В связи со сложной погодной обстановкой в регионе автолюбителям рекомендовано по возможности отказаться от дальних поездок, при передвижении по автодорогам соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких манёвров, учитывая снижение сцепления дорожного покрытия из-за гололедицы.

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