Понедельник, 26 Ноября 2018 года
09:48:07 МСК

Такси с пассажирами влетело в подземный переход в Омске

Происшествия

Есть пострадавшие

Омск, 26 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  В Омске поездка в такси для двух пассажиров оказалось далеко небезопасной. Инцидент произошёл рано утром 26 ноября в районе Соборной площади. По информации регионального УМВД, информация о ДТП поступила дежурному в 05:10 по местному времени.

Ранее по теме: В Омске автомобиль рухнул в подземный переход

На улице Красный путь автомобиль «Яндекс.Такси» вылетел с дороги на тротуар, ударился о рекламный щит, а затем врезалась в ограждение подземного пешеходного перехода.

По предварительным данным, водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением. Точные причины аварии устанавливаются. Начата проверка.

Читайте также: В Омской области в ДТП погибли 5 человек

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой медицинской помощи», — добавили в полиции.

В результате ДТП пострадали водитель такси и два его пассажира — мужчина 1995 года рождения и 19-летняя девушка. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент в Омске произошёл и в конце сентября 2018 года. В центре города на проспекте Карла Маркса автомобиль «Волга» на скорости влетел в подземный переход. Водитель автомобиля ГАЗ-3310 не справился с управлением, машина съехала в переход по лестнице, она серьезно повреждена. Никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Омска выпала из маршрутки на дорогу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить