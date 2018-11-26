Такси с пассажирами влетело в подземный переход в Омске

Омск, , 08:21 — REGNUM В Омске поездка в такси для двух пассажиров оказалось далеко небезопасной. Инцидент произошёл рано утром 26 ноября в районе Соборной площади. По информации регионального УМВД, информация о ДТП поступила дежурному в 05:10 по местному времени.

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На улице Красный путь автомобиль «Яндекс.Такси» вылетел с дороги на тротуар, ударился о рекламный щит, а затем врезалась в ограждение подземного пешеходного перехода.

По предварительным данным, водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением. Точные причины аварии устанавливаются. Начата проверка.

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«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой медицинской помощи», — добавили в полиции.

В результате ДТП пострадали водитель такси и два его пассажира — мужчина 1995 года рождения и 19-летняя девушка. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент в Омске произошёл и в конце сентября 2018 года. В центре города на проспекте Карла Маркса автомобиль «Волга» на скорости влетел в подземный переход. Водитель автомобиля ГАЗ-3310 не справился с управлением, машина съехала в переход по лестнице, она серьезно повреждена. Никто не пострадал.

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