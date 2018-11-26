В Курганской области за кражу двух кроликов женщину лишили свободы

Курган, , 08:16 — REGNUM В Курганской области женщину приговорили к двум годам лишения свободы за кражу двух кроликов. Преступление было совершено в селе Рыбное Альменевского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту решения Альменевского районного суда, в ночь на 30 июля 2018 года женщина похитила из чужого сарая двух кроликов на общую сумму 700 рублей. На суде она признала свою вину и раскаялась. Однако на момент кражи кроликов женщина находилась на условно-досрочном освобождении за совершённое ранее аналогичное преступление. По этой причине суд вынес суровое наказание.

Отметим, что в Зауралье участились хищения продовольствия. По информации УМВД России по Курганской области от 23 ноября 2018 года у пенсионерки села Юрковка Далматовского района злоумышленник вскрыл дверной замок дома и обчистил холодильник, забрав мясные полуфабрикаты и фрукты. А 22 ноября в одном из магазинов Шадринска мужчина пытался украсть кусок мяса весом восемь килограмм. Из магазина города Кургана, по сообщению полиции от 21 ноября, было похищено свинины на 15 тыс. рублей. По предварительным данным кражу мяса совершили сотрудники производственного цеха торговой точки.

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