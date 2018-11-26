Столкновения в Кашмире: девять человек погибли

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 08:18 — REGNUM В результате кровопролитных столкновений в индийском Кашмире погибли по меньшей мере девять человек, сообщает 26 ноября Al Jazeera.

Среди погибших были в том числе и дети. Столкновения между сотрудниками правопорядка и сепаратистами привели к самому серьезному кровопролитию за последние годы.

Напомним, индийский штат Джамму и Кашмир является объектом спора между Индией и Пакистаном. Ситуация осложняется тем фактом, что здесь проживает в основном исламское население, что приводит к сепаратистским настроениям.

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