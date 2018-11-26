Обрушение зданий в Марселе: жителей 183 домов эвакуировали

Марсель, Франция, , 07:54 — REGNUM 183 здания, или 1352 человека, были переселены во французском городе Марсель после обрушения двух ветхих зданий в центре города, сообщает Le Figaro.

Эвакуация состоялась после многочисленных сообщений от жителей старых зданий в центре города.

«48 зданий были эвакуированы на улице, где произошли обвалы 5 ноября 2018 года, а 135 — за пределами этого периметра», — говорится в заявлении муниципалитета, опубликованном в воскресенье, 25 ноября.

Сообщается, что муниципалитет разместил больше тысячи человек в отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения двух ветхих зданий в Марселе 5 ноября погибли 8 человек. В настоящее время прокуратура пытается найти возможных виновных. Двое чиновников отстранены от своих обязанностей.

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