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Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками

Происшествия

Более серьёзных действий толпа не предприняла

Киев, 26 ноября 2018, 07:53 — REGNUM  Несколько сотен членов ряда экстремистских группировок забросали здание посольства России в Киеве дымовыми шашками и попытались поджечь шины у его ограды, сообщил 26 ноября телеканал 112.ua.

Группа «ветеранов АТО», а также боевики неонацистской организаций «С-14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снесли шины к ограде посольства и попытались поджечь, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов, которые призвали радикалов «не нарушать общественный порядок».

Участники акции возмущены последствиями украинской провокации в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября группа кораблей ВМС Украины вторглась в российские территориальные воды и направилась в сторону Керченского пролива. Позже командование украинских ВМС сообщило, якобы российские пограничники открыли огонь на поражение, а затем о захвате кораблей российским спецназом.

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