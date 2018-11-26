В Новой Зеландии обнаружили тела 145 дельфинов

Веллингтон, , 07:33 — REGNUM На одном из островов Новой Зеландии были обнаружены тела по меньшей мере 145 дельфинов, выбросившихся на берег, сообщает 26 ноября Al Jazeera.

Когда животные были обнаружены по меньшей мере половина из них была мертва. Когда подоспела служба спасения было уже слишком поздно.

Напомним, в Новой Зеландии подобных случаев выбрасывания на берег за год происходит порядка 85. Как правило они единичные, однако случаются и массовые трагедии, когда дельфины пытаются помочь выбросившемуся на берег сородичу и разделяют его участь.

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