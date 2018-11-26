В Забайкалье арестовали чету чёрных лесорубов

Чита, , 07:30 — REGNUM Супругов из посёлка Забайкальский Забайкальского края поместили под стражу после того, как выяснилось, что это они организовали незаконный лесной бизнес, вырубив почти тысячу деревьев. Подробности о деятельности чёрных лесорубов на территории Читинского района сообщает сегодня, 26 ноября, ГУ МВД по Забайкальскому краю.

В ходе разбирательств выяснилось, что незаконный бизнес организовала 34-летняя жительница поселка Забайкальский и её супруг. Для заготовки древесины они наняли рабочих, которые пилили и вывозили лес на участок, принадлежащий семейной паре. Непосредственная переработка незаконно добытых деревьев и последующая реализация срубов и досок осуществлялась с частного подворья злоумышленников.

По оценке следователей, за несколько месяцев чёрные лесорубы причинили лесному фонду ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Помимо супругов при силовой поддержке Росгвардии были задержаны ещё трое человек. В ходе обыска у подозреваемых изъято четыре единицы техники, радиостанции, пилорама, не переработанная древесина, а также пиломатериал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ущерб, причинённый незаконной вырубкой леса на территории Забайкальского края в сравнении с предыдущим периодом, вырос на 15,4% и составил 145 миллионов рублей. Возбуждено более 600 уголовных дел по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

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