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ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Пострадавших нет

Луганск, 26 ноября 2018, 07:26 — REGNUM  За минувшие сутки в ЛНР зафиксировано пять случаев нарушения перемирия со стороны украинских военных формирований, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 26 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли позиции защитников ЛНР, расположенные у посёлков Калиново, Красный Яр, Марьевка и Сокольники.

В направлении Калиново агрессор выпустил пять 120-мм и девять 82-мм мин, 29 гранат АГС и 12 гранат СПГ.

Красный Яр, Марьевку и Сокольники обстреляли из 82-мм миномётов, а также выпустили по Марьевке 15 боеприпасов из вооружения БМП.

В результате обстрелов гражданские и военные не пострадали, разрушений нет, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов.

Отметим, рост активности киевских формирований проходит на фоне очередного обострения российско-украинских отношений, связанного с украинской провокацией в районе Керченского пролива.

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