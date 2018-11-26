Понедельник, 26 Ноября 2018 года
06:42:18 МСК

В Пермском крае два мальчика заблудились в лесу

Происшествия

Дети ушли в лес за собаками

В Пермском крае два мальчика заблудились в лесу
Лес

Пермь, 26 ноября 2018, 06:12 — REGNUM  Два мальчика 10 и 13 лет больше половины суток плутали по лесу в Пермском районе Пермского края. Найти их смогли местные охотники, сообщает портал 59.ru.

Дети пропали у деревни Дикая Гарь 25 ноября. Утром они ушли в лес за собаками, но не вернулись обратно. Об их исчезновении стало известно вечером того же дня. На поиски отправились добровольцы.

По словам координатора отряда «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК» Светланы Неволиной, на сообщение о попавших в беду детях откликнулись сотни людей. Мальчиков нашли в два часа ночи охотники, к утру все они вышли из леса.

Дети переданы правоохранителям, с ними всё в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Перми пропал 11-летний школьник. Мальчика нашли живым и невредимым через несколько дней.

Читайте также: 11-летнего мальчика два дня ищут в Перми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновения и поиски людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить