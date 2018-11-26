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В Киеве сгорел автомобиль с номерами димписсии РФ

Происшествия

Машина с номером серии DP 001 стояла в одном километре от посольства

Киев, 26 ноября 2018, 05:34 — REGNUM  Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в центре Киева неподалеку от посольства РФ. Об этом сообщает портал «Украинская правда».

Машина с номером серии DP 001 стояла в одном километре от дипмиссии, в переулке Ярослава Хомова. На место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

Вечером 25 ноября возле российского посольства жгли файеры и дымовые шашки. К утру люди разошлись, обстановка возле представительства России спокойная.

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Как сообщало ИА REGNUM, полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы из-за инцидента в российских территориальных водах. 25 ноября три военных корабля Украины незаконно вторглись в границы РФ, игнорируя предупреждения пограничников. В результате они были задержаны с применением оружия.

В МИД России ситуацию охарактеризовали как провокацию, а в Киеве назвали проявлением «российской агрессии». Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что Киев «немедленно обратился к американским партнерам», рассчитывая на поддержку.

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