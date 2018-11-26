Землетрясение на ирано-иракской границе: более 500 пострадавших

Тегеран, , 05:23 — REGNUM В результате землетрясения на ирано-иракской границе пострадали 513 человек. Об этом со ссылкой на власти Ирана сообщает агентство Fars.

Наиболее пострадала от толчков иранская провинция Керманшах. Здесь зафиксировали более 20 афтершоков. Занятия в школах и вузах 26 ноября отменены.

Ранее агентство Tasnim сообщало о 420 раненых. Отмечалось также, что в пострадавшие районы отправились 23 группы спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в Иране 25 ноября. Эпицентр находился на 148 км северо-восточнее Багдада и в 100 км от города Илам, а очаг залегал в 40 км под поверхностью земли.

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