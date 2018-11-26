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В Иракском Курдистане во время землетрясения погиб человек

Происшествия

Еще 43 человека получили травмы

Багдад, 26 ноября 2018, 05:09 — REGNUM  Более 40 жителей Иракского Курдистана пострадали и один погиб в результате землетрясения в районе ирано-иракской границы. Об этом говорится в заявлении Совместного центра по координации кризисных ситуаций регионального правительства Курдистана, передает телеканал Rudaw.

На северо-востоке Ирака, в городе Келлар провинции Сулеймания пострадали 43 человека. Еще один случай стал смертельным.

В общей сложности на территории обеих стран пострадали 513 человек, передает агентство Fars со ссылкой на власти Ирана. Ранее сообщалось о сотнях пострадавших в провинции Керманшах.

Как сообщало ИА REGNUM, подземный толчок магнитудой 6,3 был зафиксирован вблизи ирано-иракской границы 25 ноября. В городах Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе пострадали сотни человек.

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Землетрясения
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