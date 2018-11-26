Количество раненых при взрыве на заводе в Китае возросло до 57 человек

Пекин, , 05:00 — REGNUM Количество раненых в результате взрыва на машиностроительном заводе в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая увеличилось до 57, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл около 11:40 по местному времени на предприятии Jiangcheng Machinery в поселке Саньхэ уезда Дунфэн. Два человека погибли. Первоначально было известно о 24 раненых, однако позже их количество увеличилось до 57 человек.

Взрыв также спровоцировал пожар, который был потушен только к утру 24 ноября. В общей сложности было повреждено 370 зданий, 15 было разрушено.

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