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В Тайваньском проливе произошло землетрясение магнитудой 5,6

Происшествия

Толчки были зафиксированы в 7:57 по местному времени 26 ноября, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC)

Пекин, 26 ноября 2018, 04:54 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,6 произошло близ Тайваньского пролива, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 7:57 по местному времени 26 ноября, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр толков расположен по координатам 23,37 градусов северной широты и 118,61 градус восточной долготы. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что в этом же день землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Иране на границе с Ираком. Пострадали 420 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Землетрясения
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