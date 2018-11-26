В Тайваньском проливе произошло землетрясение магнитудой 5,6

Пекин, , 04:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло близ Тайваньского пролива, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 7:57 по местному времени 26 ноября, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр толков расположен по координатам 23,37 градусов северной широты и 118,61 градус восточной долготы. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что в этом же день землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Иране на границе с Ираком. Пострадали 420 человек.

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