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Пограничники США пустили на мигрантов слезоточивый газ

Происшествия

Тысячи людей идут к американской границе

Сан-Диего, США, 26 ноября 2018, 02:36 — REGNUM  Слезоточивый газ применили американские пограничники против мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел южнее калифорнийского Сан-Диего, на участке границы Сан Исидро. Отмечается, что мигранты стали бросать в пограничников «похожие на камни предметы», из-за чего те и применили едкий газ.

Ранее стало известно, что пограничники закрыли для въезда в США один из основных пропускных пунктов в районе Сан-Диего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил полностью закрыть южную границу, если это понадобится для остановки «караванов мигрантов».

Группы мигрантов, насчитывающие по несколько тысяч человек, движутся из Центральной Америки к границам США. Эти люди заявляют, что ищут в США спасение от насилия и несправедливости на родине.

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