В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,3

Тегеран, , 00:56 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 6,3 произошел в Иране близ границы с Ираком. Пострадали 420 человек, передает агентство Tasnim.

Землетрясение произошло вечером 25 ноября. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра, эпицентр находился на 148 км северо-восточнее Багдада, в 101 км от города Илам. Очаг находился на глубине 40 км.

В пострадавшие районы направлены 23 группы спасателей. О погибших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября землетрясение магнитудой до 4,3 произошло в Краснодарском крае. У берегов Новой Зеландии зафиксировал толчок магнитудой 5,8, а в Карибском море у побережья Никарагуа — магнитудой 6,1. Во всех случаях о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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