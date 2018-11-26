Водитель КамАЗа опрокинул кузов с песком на автомобиль ГИБДД

Москва, , 00:44 — REGNUM Полицейские остановили в Москве грузовик с перевесом. Водитель опрокинул кузов с песком на автомобиль ГИБДД, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел 25 ноября на проспекте Вернадского. Водитель «разгрузил» КамАЗ после того, как инспекторы пригрозили ему штрафом за перегруз самосвала.

Очевидец снял произошедшее на видео. Судя по кадрам, полицейский автомобиль серьезно не пострадал.

«Засыпал «гаишку», — отметил оператор.

Водителя доставили в отделение полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием КамАЗа произошла в столице 17 ноября. На пересечении Центральной улицы со 2-ой Рейсовой рядом с аэропортом «Внуково» грузовик столкнулся с автобусом, пострадавших не было.

Читайте также: Автобус столкнулся с КамАЗом в Москве