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Крупнейший в истории Калифорнии пожар Camp остановлен

Происшествия

Он начался в северной части штата 8 ноября

Сакраменто, США, 26 ноября 2018, 00:27 — REGNUM  В Калифорнии локализовали самый разрушительный в истории штата лесной пожар Camp. Об этом говорится в заявлении Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).

Пожар Camp начался в северной части штата 8 ноября. Другим крупным очагам также присвоили имена: это Woolsey и Hill на юге штата. В связи с пожарами президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

По последним данным, Camp унес жизни 85 человек. Серьезно пострадал город Парадайс. Огонь разрушил почти 14 тысяч домов, более 500 коммерческих зданий и свыше 4 тыс. других строений.

С огнем борются более тысячи пожарных и свыше 70 пожарных машин. Пламя прошло территорию в 62 тыс. гектаров.

https://twitter.com/CAL_FIRE/status/1066708807177265152

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Лесные пожары в Калифорнии
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