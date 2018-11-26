Крупнейший в истории Калифорнии пожар Camp остановлен

Сакраменто, США, , 00:27 — REGNUM В Калифорнии локализовали самый разрушительный в истории штата лесной пожар Camp. Об этом говорится в заявлении Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).

Пожар Camp начался в северной части штата 8 ноября. Другим крупным очагам также присвоили имена: это Woolsey и Hill на юге штата. В связи с пожарами президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

По последним данным, Camp унес жизни 85 человек. Серьезно пострадал город Парадайс. Огонь разрушил почти 14 тысяч домов, более 500 коммерческих зданий и свыше 4 тыс. других строений.

С огнем борются более тысячи пожарных и свыше 70 пожарных машин. Пламя прошло территорию в 62 тыс. гектаров.

https://twitter.com/CAL_FIRE/status/1066708807177265152

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