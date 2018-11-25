Около 170 кг кокаина нашли в магазинах Польши

Варшава, , 21:25 — REGNUM 170 килограммов наркотика было обнаружено в магазинах Польши в коробках с бананами, прибывшими из Эквадора. Об этом 25 ноября сообщается на польском новостном портале RMF.24.

Пакеты с наркотическим веществом кокаин, каждый весом около килограмма, были спрятаны среди фруктов в ящиках, поступивших в магазины одной из торговых сетей.

Упаковки с наркотиком были найдены в популярных магазинах в Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах. Полиция начала расследование и инспекции в других магазинах торговой сети по всей стране. Уже достоверно установлено, что магазины получали фрукты через посредника, не являясь прямым импортёром.

Всего было найдено около 170 килограммов наркотика.

Ранее ИА REGNUM сообщало о злоумышленниках, подкладывающих швейные иглы и булавки в клубнику и бананы в Австралии. Поисками преступников, ставящих под угрозу жизни людей, занимались как полиция, так и неравнодушные граждане. Подозреваемая в данном преступлении женщина была задержана полицией в начале ноября.

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