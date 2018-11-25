Полиция Индии пытается эвакуировать тело убитого дикарями гражданина США

Нью-Дели, , 20:43 — REGNUM Неудачей закончилась попытка сотрудников полиции Индии вывезти тело гражданина США Джона Аллена Чау, убитого туземцами одного из Адаманских островов в Бенгальском заливе. Об этом 25 ноября сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что полицейские на катере приблизились к Северному Сентинельскому острову, но были встречены вооружёнными луками и стрелами представителями племени. Правоохранители решили не вступать в конфликт.

Начальник полиции Андаманских и Никобарских островов Депендра Патхак пояснил, что сотрудники ведомства стараются не допустить новых происшествий на острове, где совершенно изолированно проживают представители племени сентинельцев.

Патак заявил также, что сотрудники полиции уже обратились за консультацией к специалистам в антропологии, чтобы попытаться найти общий язык с островитянами.

По словам антропологов, ключом к диалогу с представителями племени может стать изучение особенностей их похоронных ритуалов. Возможно, полицейским придётся принять участие в ритуале, чтобы туземцы позволили забрать тело Аллена Чау.

Напомним, что 17 ноября Аллен Чау, гражданин США, в нарушение законодательства Индии, запрещающего любой контакт с племенем сентинельцев, высадился на остров, где проживает племя с целью обращения племени в христианство. Рыбаки, за денежное вознаграждение незаконно переправившие Чау на остров, стали свидетелями того, как племя убило американца стрелами и закопало его тело в песок.

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