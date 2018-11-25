В Башкирии произошло ДТП с участием около 10 автомобилей

Уфа, , 19:57 — REGNUM В окрестностях Уфы на трассе произошло массовое ДТП — столкнулись примерно десять автомобилей. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник ГИБДД.

По его словам, в результате аварии никто из людей не пострадал.

«Столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения», — отметил источник.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.

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