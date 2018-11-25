СМИ сообщили о 14 погибших в результате удара коалиции в Сирии

Дамаск, , 18:22 — REGNUM Воздушные удары международной коалиции во главе с США привели к гибели 14 мирных жителей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает 25 ноября информагентство SANA со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолеты коалиции нанесли удар по жилым кварталам населенного пункта Эш-Шаафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные США и их союзников с 2014 года действуют на территории Сирии без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) и без разрешения законного правительства этой страны.

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