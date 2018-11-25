Неизвестный ранил певицу Машидат Омарасхабову в Дагестане

Махачкала, , 18:01 — REGNUM Дагестанская певица Машидат Омарахсабова (Омарова) ранена неизвестным лицом в Махачкале. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по республике Дагестан.

Неизвестный совершил вооружённое нападение на артистку возле её дома в субботу ночью, около 23:00 по местному времени. Совершив несколько выстрелов в Омарову, злоумышленник скрылся.

По предварительной информации, нападавший специально поджидал Омарову у въезда во двор дома.

Певица получила ранение в брюшную полость. Она была срочно доставлена в больницу, где её прооперировали. На данный момент состояние Омаровой оценивается как стабильное.

По факту покушения на певицу возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вооружённом нападении на бывшего главу теруправления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева. Он был ранен злоумышленниками в собственном доме и госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии.

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