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Жертвами пожара в частном доме в Ростовской области стали четыре человека

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 25 ноября, в станице Нижнекундрюченской

Жертвами пожара в частном доме в Ростовской области стали четыре человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Ростов-на-Дону, 25 ноября 2018, 16:09 — REGNUM  В Усть-Донецком районе Ростовской области в результате пожара в одном из частных жилых домов погибли четыре человека (мужчина, женщина и двое детей). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 25 ноября, в станице Нижнекундрюченской.

«Проводится проверка по факту обнаружения тел четырех человек», — говорится в сообщении.

Причины ЧП пока неизвестны.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали о гибели трех человек в результате пожара в частном доме.

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Пожары в жилых домах
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