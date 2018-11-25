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В проливе Ла-Манш спасены восемь мигрантов

Происшествия

Спасённые пытались добраться до Англии

Париж, 25 ноября 2018, 15:15 — REGNUM  Восемь мигрантов были спасены в ночь с субботы на воскресенье в водах пролива Ла-Манш морскими спасателями Франции, сообщает 25 ноября Le Figaro.

Надувная лодка с переохлаждёнными людьми была обнаружена рано утром в 19 километрах от Сангатте (Северная Франция). Восемь мигрантов с неустановленным гражданством пытались пересечь Ла-Манш и добраться до Англии.

Сообщается, что мигранты, незадолго до их обнаружения морской жандармерией и спасателями, сами позвонили в службу спасения и попросили о помощи.

Все восемь человек были переданы в полицию на границе.

Стоит отметить, что в текущем году с наступлением осени количество мигрантов, пытающихся нелегально добраться до Аглии через пролив Ла-Манш резко возросло.

Так, только за прошедшую, были задержаны 31 мигрант, причём пять человек были спасены в водах Ла-Манша в эту субботу, 23 ноября. Морская префектура Франции выразила серьёзную озабочееность увеличением числа попыток пересечения пролива.

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Происшествия на воде
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