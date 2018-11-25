29 человек погибли в результате кораблекрушения на озере Виктория

Кампала, , 21:43 — REGNUM Как минимум, 29 человек погибли при крушении прогулочного судна в Уганде, сообщает 25 ноября Reuters.

Кораблекрушение произошло 24 ноября на озере Виктория, в части озера, принадлежащей Уганде. Причиной крушения, по предварительной информации, стал перегруз судна и плохие погодные условия. По информации Reuters, на судне было 84 человека. Максимальная вместимость судна при этом не указывается.

Всего из воды было спасено около 40 человек. Полиция сообщает, что точное количество спасённых пока не установлено, поскольку люди, вытащенные из воды сразу покидали место происшествия, не дожидаясь, пока их зарегистрирует полиция.

Среди спасённых ранее — принц Дауди Кинту Васаджа, брат Рональда Мутеби, короля Королевства Буганды, крупнейшего в Уганде. Также сообщается, что на корабле находились звёзды местного шоу-бизнеса.

Представитель местной полиции, Патрик Онтьяго, сообщил, что спасательная операция продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении операции по подъёму туристического судна, затонувшего у берегов Пхукета летом текущего года. В результате крушения судна погибли 47 граждан Китая. Власти намерены выяснить причину кораблекрушения и гибели людей.

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